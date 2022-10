„75 plus 1“ – Laienspieler feiern Jubiläum

Bei 75 Aufführungen haben die Laienspieler über die Jahre ihre Besucher empfangen – anfangs in der Jahnhalle, dann im Kindergarten, später im Gemeindesaal (einmal auch in die Kirche St. Maria) sowie seit 2010 im Kulturschuppen.

Die Laienspielgruppe Meckenbeuren feiert ihr „75. plus 1 Jubiläum“. Am Freitag, 21. Oktober, wird dies mit einem vereinsinternen Krimidinner begangen, am Sonntag (23. Oktober) sollen alle Theaterfreunde, Bürgerinnen und Bürger teilhaben können. Ab 18 Uhr erwartet ein abwechslungsreicher Abend die Gäste im Kulturschuppen am Gleis 1. Neben amüsanten Theaterstücken werde die Band Strandgut den Abend begleiten, der durch kurze Reden und Ehrungen hoch verdienter Mitglieder ergänzt wird, schaut Vorsitzender Martin Rueß für die Laienspieler voraus.

Erinnert wird mit der Feier daran, dass in Meckenbeuren nach dem Zweiten Weltkrieg bald wieder das organisierte Theaterspiel einsetzte – Anfänge, die mit den Namen Hubert Mohne sowie Günter und Bruno Gresser verknüpft sind. Schon im Herbst 1946 waren sie aktiv – was sich im Vorjahr zum rechnerischen 75-Jährigen aufgrund der coronabedingten Ungewissheit nur eingeschränkt mit zwei Aufführungen der „Antigone“ begehen ließ.

In 75 Jahren sind es drei Frauen in der Riege der Vorsitzenden

„Es verdient unsere Bewunderung, dass junge Leute unmittelbar in der Zeit nach dem Krieg, als es hauptsächlich ums Überleben ging, daran dachten, dem Leben auch einen kulturellen Inhalt zu geben“: Trefflich hatte es Heinrich Hahn als Vorsitzender 1996 im Vorwort zur Broschüre „50 Jahre Laienspielgruppe“ auf den Punkt gebracht.

Hatte er Hermann Scheibitz, Karl-Heinz Fischer, Anni Lukowski, Liesel Schuler und Bruno Gresser zu Vorgängern gehabt, so folgten auf ihn Wolfgang Kugele und Margot Fischer-Reiser, die das Amt von 2008 bis 2020 innehatte – und seither eben Martin Rueß.

Ausblick auf „Aladin und die Wunderlampe“

Zu den rund 100 Mitgliedern der Meckenbeurer Laienspieler kommen etwa 30 Jungen und Mädchen hinzu. Sie bilden im Bodenseekreis eine der wenigen Jugendtheatergruppen, die regelmäßig auftritt und ihr Publikum findet und begeistert. Zuletzt war ihr dies im November 2021 mit dem „Michel aus Lönneberga“ gelungen. Als nächstes nehmen sie sich im Kindertheater am 2. Dezember dem Stück „Aladin und die Wunderlampe“ an.

Hatte der Nachwuchs 1974 mit dem Stück „Der Bärenhäuter“ Premiere, so kam ab 1982 eine weitere Attraktion hinzu – mit dem Straßentheater zum Bahnhofsfest. „Sing nicht, Vogel“ bildete den Auftakt einer gerne wahrgenommenen Tradition, die in den Vorjahren um Theaterworkshops im Zuge der Ferienspiele erweitert wurde.