75 Geschenke liebevoll verpacken

Kreisweit erfreut der Club Soroptimist International Friedrichshafen mit der Weihnachtsaktion „Wunschbaum“ mehr als 500 Kinder. Für die gut 75 beschenkten Kinder aus Meckenbeuren wurde am Montag im Familientreff am Bahnhof der Gabentisch aufgebaut. Organisiert wird die Wunschbaumaktion von Margitta Bohn vom Club Soroptimist und ihren Helferinnen vom Familientreff. Die Wunschbäume mit den anonymisierten Wunschzetteln standen in der Raphael-Apotheke und in der Grundschule in Kehlen. „Ich finde es einfach toll, dass die Soroptimisten sich einsetzen, dass auch Kinder aus weniger begüterten Familien ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen und dass so in den Familien viel Freude an Weihnachten ausgelöst wird“, sagte Rudi Wenzler vom Initiativkreis Meckenbeuren. Für Bohn ist es wichtig, dass bei der Aktion nicht einfach anonym gespendet wird, sondern dass die Geschenke für die Kinder bewusst ausgesucht und auch selbst liebevoll verpackt werden.