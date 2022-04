Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16.15 Uhr an der Einmündung der Straße Am Flugplatz zur Brückenstraße wurde ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Ein 24 Jahre alter Audi-Fahrer wollte auf die Vorfahrtstraße einfahren und übersah dabei den bevorrechtigten Radler. Im Einmündungsbereich stieß der 73-Jährige gegen den Wagen und stürzte. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.