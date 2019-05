72 Stunden, um die Welt ein Stückchen besser machen

„Uns schickt der Himmel – die 72-Stunden-Aktion des BDKJ“ findet dieses Jahr vom 23. bis 26. Mai (Donnerstag bis Sonntag) statt. Dabei engagieren sich junge Menschen in Deutschland drei Tage lang für ein soziales Projekt in ihrer Nähe. Wichtig ist der gemeinsame Einsatz für andere oder mit anderen. Die Aktionen können laut Vorschau interreligiös, politisch, ökologisch oder international ausgerichtet sein.

Erneut nehmen die Ministranten aus Brochenzell, Kehlen und Meckenbeuren an der Aktion teil. Die Gruppen bekommen ihre Aufgabe mit der Auftaktveranstaltung in Friedrichshafen am 23. Mai um 17.07 Uhr übergeben. Um die Aktion erfolgreich zu bewältigen, sind alle drei Gruppen auf Unterstützung angewiesen. „Bei allem ehrenamtlichen Engagement: Manchmal sind es Dinge die fehlen: z. B. ein LKW mit Fahrer, eine Brotzeit für hungrige WeltbessermacherInnen, Baumaterial“, so die Ankündigung. Es gebe viele Möglichkeiten der Unterstützung etwa die Verpflegung – egal ob Obst, Getränke, Kuchen, belegte Wecken/Seelen, Leberkäswecken, Nervennahrung oder eine warme Mahlzeit. „Wir freuen uns über alles“, heißt es weiter in der von Jugendreferentin Beate Jacobs und den Minis aus Brochenzell, Kehlen und Meckenbeuren verfassten Vorschau. Auch freue man sich über Spenden, sei es ein Geldbetrag oder Material wie eventuell Holz. Denn die Gruppen müssen das Projekt von Beginn bis zum Ende selbst auf die Beine stellen und organisieren.