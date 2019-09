Es war ein würdiger wie passender Rahmen, den sich die Landjugendgruppe Meckenbeuren-Kehlen zur Feier des 70-jährigen Bestehens ausgesucht hatte - den Hofgottesdienst der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren bei der Familie Bernhard in Brugg.

Gegründet wurde die Landjugendgruppe Meckenbeuren 1949 unter dem Namen Jungbauernverein. Vierwöchentlich, so beschreibt es die Chronik, traf man sich damals unter der Leitung von Eduard und Agnes Weishaupt. Stand anfangs nach den Entbehrungen des Krieges der gemeinsame Spaß und die Freude am Zusammensein im Vordergrund, so wurde alsbald auch die Weiterbildung in kultureller, fachlicher wie politischer Hinsicht ins Jahresprogramm mit aufgenommen. So fand 1959 der erste Eltern- und Dorfabend statt, bei dem die Jugendlichen die Gäste mit Theater, Gesang und Tanz zu unterhalten und zu begeistern wussten. Diese Begeisterung unter den Jugendlichen steckte an und so wurde auch in Kehlen eine Landjugendgruppe gegründet, die sich alsbald mit ihren Meckenbeurer Freunden zur Landjugendgruppe Meckenbeuren-Kehlen zusammenschloss.

Mit einem gut besuchten Hofgottesdienst bei der Familie Bernhard in Brugg und einem zünftigen Hoffest wurde der 70. Geburtstag am Sonntag gebührend gefeiert. Aufgrund des anhaltenden Regens wurden der Hofgottesdienst wie das Fest selbst kurzerhand in eine festlich geschmückte landwirtschaftliche Halle verlegt – ein Beweis dafür, dass Landwirte es grundsätzlich verstehen, mit den Herausforderungen des Wetters umzugehen.

Mit Stolz dürfe man auf 70 Jahre Landjugend Meckenbeuren-Kehlen zurückblicken, betonte Vorstand Andre Burkhart. Das Jubiläum bedeute für ihn 70 Jahre Tradition und ländliche Zugehörigkeit wie auch 70 Jahre gemeinsames Anpacken aber auch gemeinsames Feiern. Es sei aber auch eine Zeitspanne, in der sich unsere Gesellschaft und insbesondere die ländliche Jugend stark gewandelt habe. Drei Zeitzeugen kamen in von Lisa Auer, Lorena Sprenger und Luzia Locher vorgetragenen Kurzberichten zu Wort und ermöglichten so einen Blick zurück in die vergangenen sieben Jahrzehnte. Gefragt nach den schönsten Erinnerungen wurden die Bunten Abende, die Ausflüge und Hüttenaufenthalte genannt, die die Gruppe damals zusammenschweißte. „Zuletzt bleibt allerdings als schönste Erinnerung, dass ich meine Frau in der Landjugend kennengelernt habe“ , ließ Hubert Bernhard wissen, der über 20 Jahre Mitglied der Landjugend war und auch das Amt des Vorstands übernommen hatte.

„Landjugend ist für mich Kultur erleben und Kultur zu gestalten“ wurde bei der Frage „Was verbindest du mit dem Begriff Landjugend?“ ebenso genannt wie „Es sind tolle Menschen, die zusammenhalten, wenn es darauf ankommt. Keiner ist sich zu schade, Aufgaben zu übernehmen und zu helfen.“ Dass diese Eigenschaft die Gruppe um Andre Burkhart auch heute noch ausmacht, bewiesen die Jugendlichen beim Jubiläumsfest am Sonntag. So hatten sie nicht nur den Festgottesdienst mitgestaltet, sondern ihre vielen Gäste beim Hoffest trotz widrigem Wetter bestens bewirtet. Für Stimmung sorgte die Bläserbesetzung „Meckys Houseband“. Mit der „Volle-Kanne-Party“ am 31. Oktober wird die Landjugend ihr Jubeljahr in der Humpishalle beschließen.