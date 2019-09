70 Jahre Landjugend: Gottesdienst zum Jubiläum

Die Landjugend Meckenbeuren-Kehlen feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Der Jubiläumsgottesdienst beginnt am Sonntag um 10 Uhr in Brugg auf dem Hofgelände von Bernhards. Den traditionellen Bauernhofgottesdienst begleitet Brochenzells Schola musikalisch. Anschließend bewirtet die Landjugend die Gäste mit Gegrilltem, kühlen Getränken und Kaffee/Kuchen. Dabei wird die Bläserbesetzung „Meckys‘ Houseband“ für Unterhaltung sorgen. Der Gottesdienst und die Bewirtung finden bei jeder Witterung statt. Wer nicht selbst mit dem Auto anreisen kann, dem steht ein Shuttleservice zur Verfügung. Abfahrtszeiten: 9.20 Uhr an der Kirche Meckenbeuren, 9.30 Uhr an Kehlens Kirche, 9.40 Uhr am Parkplatz vor der Kirche St. Jakobus.

Als weiteres Jubiläumshighlight findet am 31. Oktober die „Volle Kanne“ Party in der Humpishalle Brochenzell statt – dies gemeinsam mit den DJ Night Chiefs ab 20 Uhr.