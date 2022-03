Ein 69-Jähriger Autofahrer hat am Samstag um 17.30 Uhr wegen seiner Fahrweise in Schlangenlinien das Interesse einer Streifenwagenbesatzung geweckt. Das teilt die Polizei mit. Bei der Kontrolle in der Hauptstraße wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab annähernd 1,3 Promille, heißt es. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.