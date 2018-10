66 Wegkreuze sind eine Veröffentlichung wert

Das Projekt „’s isch’s wert“ nimmt Fahrt auf. Auf digitaler Plattform weisen Karin Brugger, Wiltrud Lehle und Barbara Schupp auf Kulturdenkmale hin, die sie aus der Privatheit holen. Bei der ab heute freigeschalteten Dokumentation über Wegkreuze in der Gemeinde stützen sich die Initiatorinnen hinter „’s isch’s wert“ auf Josef Hummels immense Vorarbeit.

Seit 2001 „sammelt“ der Mann aus Brochenzell Kleindenkmale wie Wegkreuze und Bildstöcke. „Sammeln“ meint: Mehr als 60 hat er auf der Gemarkung der Schussengemeinde ausfindig gemacht und in Bild und Text erfasst. Einblicke darin gewährt „’s isch’s wert“ ab heute in einer Weise, die für Interessierte leicht erreichbar sein soll -- siehe Kasten.

Exakt 66 Wegkreuze sind es derzeit, die Josef Hummel mit Geduld und Akribie zwischen Hechelfurt im Süden und Furt im Norden zusammengetragen hat. „Ich wüsste auch noch eines“ – diesen Tipp hat er in den vergangenen neun Jahren (seit einem SZ-Artikel) immer wieder gehört. Von damals 42 stieg die Zahl auf besagte 66 – zuletzt war Hummel 2015 in Obermeckenbeuren am Dorfanger fündig.

„Und dann ging es los mit dem Datenschutz“, blickt Josef Hummel zurück auf die Idee einer Veröffentlichung. Galt es doch, alle Eigentümer zu ermitteln (was nicht immer möglich war) und zu befragen und die Einverständniserklärung einzuholen – was bis auf eine möglich war. Denn schließlich werden nicht nur das Bild gezeigt und die Standorte genannt. Hinzu kommen kleine Geschichten, oft Familiengeschichten, soweit der heutige Besitzer etwas zu den Gründen wusste, warum das Kreuz gestiftet wurde.

Was nicht hoch genug zu schätzen sei, wie Karin Brugger, Wiltrud Lehle und Barbara Schupp betonen: „Diese Zusammenstellung von ,Heimat-Zeichen’ religiösen Ursprungs in unserer Gemeinde ist einmalig und ein wertvoller Beitrag zu unserer regionalen Kulturgeschichte. Die Kleindenkmale sind Zeugen der katholischen Volksfrömmigkeit, die jahrhundertelang in Oberschwaben vorherrschend war. Zusammen mit dem typischen Landschaftsbild und der typischen Baukultur machen sie unsere Heimat unverwechselbar.“

Und überhaupt: „Das war für uns ein großer Vertrauensbeweis, dass uns Josef Hummel seine Arbeit zur Veröffentlichung gegeben hat“, weiß das Trio, das die Form – digital und nicht in Print, wie es viele Interessierte sicher gerne hätten – in seiner „heimlichen Hoffnung“ als ergänzbar ansieht. Nur: Dazu bräuchte es Sponsoren, die es sich gerne melden dürfen.

Und sonst bleibt es bei der jetzigen Form, sagt Karin Brugger doch: „Wir nehmen es einfach selbst in die Hand, weil es für uns die Sache wert ist, und so können wir termingerecht planen, handeln und fertigwerden“.

Erschwert hatte die archivalische Arbeit, dass die Eigentümer von Grundstück und Kreuz oft nicht die gleichen waren. „Schon jetzt lässt sich manches nicht mehr nachvollziehen“, deutet Hummel die Erschwernisse der Zeit an.

Da tat es gut, dass sich manches ergänzte: Etwa als Karin Brugger im Laufe des Projekts von einem Kreuz im Kirchweg in Kehlen erzählte, das so am Haus steht, dass es im Grunde verborgen ist.

Eine Initialzündung war für Josef Hummel im Herbst 2001 erfolgt - als er erfahren musste, wie wenig Informationen rund um die Kreuze und Kleindenkmale vorliegen: In Brochenzells Werdenbergstraße war über Nacht nahe dem Hof Bucher ein Kreuz verschwunden - und niemand besaß ein Foto davon. Noch heute sagt der gebürtige Meckenbeurer (seit 1966 in Brochenzell wohnhaft): „Ich wollte, dass das nächste gestohlene Kreuz dokumentiert ist.“.

Seitdem hat Josef Hummel vielfach im Gemeindegebiet die Kamera gezückt. Stets hat er sich auch um Informationen zu den Kunstwerken bemüht, hat Eigentümer oder, wenn diese nicht bekannt sind, die Nachbarn befragt. Dankbar ist er jenen, die sich – auch unter materiellem Einsatz – um die Kreuze kümmern. Etwa als man beim Straßenbau nahe Weiler mitten in der Wiese auf Stein und Kreuz stieß. Obwohl niemand die Vorgeschichte kannte: Heute steht es wieder und sei sauber hergerichtet.

„Jedes Kreuz erzählt eine Geschichte“, sagt Josef Hummel. Und er ist derjenige, der dafür sorgt, dass sie erhalten bleibt, auch wenn Unkenntnis oder Desinteresse dem entgegenstehen. Denn, so verbucht es Wiltrud Lehle als „tollen Gewinn“: „Die kommende Generation hat jetzt die Chance, es nachzulesen“, verloren geht es nicht mehr, entsprechend dem Ansatz, von der Heimat zu „retten, was zu retten ist.“

Dabei ist es auch zweitrangig, dass es sich bei Statuen wie Kreuzen mitunter nicht mehr um die Originale handelt. Die sind zum Schutz vor Vandalismus oder Diebstahl anderweitig untergebracht.