66-jähriger Radler angefahren

Eine 38-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch zur Mittagszeit an der Einmündung Siggenweilerstraße / Lindauer Straße in Meckenbeuren mit einen 66-jährigen Radfahrer zusammengestoßen, so die Polizei. Beim Einbiegen auf die B 467 in Fahrtrichtung Obereschach übersah sie den bevorrechtigten Pedelec-Fahrer. Der Mann prallte gegen den Kotflügel des Fahrzeugs und stürzte auf den Radweg. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.