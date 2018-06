59 Aussteller und Gäste, soweit das Auge reicht

Von Schwäbische Zeitung

Auf 25 Jahre Mitarbeit in der Katholischen Sozialstation darf Rudolf Saier in diesem Jahr zurückblicken. Begonnen hatte er seinen Dienst in der Einrichtung als Zivildienstleistender.

Nach der Zivildienstzeit schloss sich eine Ausbildung zum Krankenpfleger an. Nach Jahren als Pflegedienstleiter wurde Rudolf Saier vor wenigen Jahren zum Geschäftsführer der Riedlinger Sozialstation gewählt. Entscheidende Weiterentwicklungen der Katholischen Sozialstation seit dieser Zeit tragen seine Handschrift.