In der Hauptstraße in Meckenbeuren ist es am Sonntag gegen 11.30 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 55-jähriger BMW-Fahrer war laut Polizeibericht vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den Audi eines an einer Bedarfsampel stehenden 30-jährigen Mannes aufgefahren. Durch den Aufprall wurde jedoch niemand verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf über 8000 Euro.