536 junge Talente lernen an der Musikschule

Beim jährlichen Elternabend der Musikschule Meckenbeuren hatte die Elternbeiratsvorsitzende Elke Sauter die Begrüßung inne. Musikschulleiter Jörg Scheide berichtete dann über das Schuljahr 2018 und informierte über die kommenden Vorhaben und Termine, heißt es in dem Pressebericht.

Im Moment werden 536 Schüler von 18 Lehrern unterrichtet. Leider sei seit einiger Zeit eine Lehrkraft krank. Sie wird von drei Lehrkräften der Musikschule vertreten. 2016 hat der Gemeinderat eine dreistufige Gebührenerhöhung bis zum Jahr 2018 beschlossen und durchgeführt. Die nächste Erhöhung wird voraussichtlich 2020 kommen. Der Landeszuschuss wurde gekürzt, aber zwischenzeitlich wieder auf den ursprünglichen Prozentsatz erhöht.

Im Vorjahr haben sich die Orchester um die Jugendlichen aus Ettenkirch erweitert. Das Dirigat des Jugendblasorchesters übernahm hier Carina Wielath von Michael Jung, der nun den Musikverein Meckenbeuren leitet. Auch im Jahr 2018 waren die verschiedenen Ensembles und Orchester mit 50 erfolgreichen Auftritten präsent. Der Unterricht und auch das Erwachsenen-ensemble erfreuten sich großer Erweiterung. Die Big Band hat sich etabliert, sowie sieben weitere Ensembles.

Auf dem Programm standen unter anderem der Weißwurstfrühschoppen, das Frühlingsfest mit der Vogelhochzeit, die Sommerserenade, ein Musical in Kooperation mit der Grundschule Brochenzell sowie das Konzert des Salonorchesters am Muttertag. Ein besonderes Highlight waren die Konzerte des internationalen Jugendsymphonieorchesters mit den Gästen aus Tallin, Riga und Rathenow sowie den Chören aus Friedrichshafen. Außerdem fand der Landeswettbewerb für „Jugend musiziert“ der Schlagzeug-Ensembles in Meckenbeuren statt. Aufgrund der guten Organisation gab es sehr viele positive Rückmeldungen. Bei „Jugend musiziert“ waren es 18 regionale, acht Landes- und vier Bundespreisträger von der Musikschule Meckenbeuren, und die Jugendlichen nahmen somit wieder sehr erfolgreich teil.

2019 sind einige Konzerte und Veranstaltungen vorgesehen. 2020 wird es ein Konzert der Grundschule mit dem Erwachsenensemble geben. 2021 findet sich das internationale Jugendsinfonieorchester wieder zu einem Projekt in Rathenow/Land Brandenburg zusammen.

Die Neuwahl des Elternbeirates stand im Zeichen dessen, dass sich Elke Sauter nicht mehr zur Wahl stellte. Jörg Scheide dankte ihr für die Zusammenarbeit. Manuela Abt wurde als neue Elternbeiratsvorsitzende, Tanja Menzel als Stellvertreterin gewählt.