„532“ statt „5G“: Das Telefon in den „Kinderschuhen“

Von Deutsche Presse-Agentur

In einer Wohnung im Landkreis Esslingen hat die Polizei rund 27 Kilogramm Feuerwerk gefunden, das zwei 13 und 14 Jahre alte Brüder gestohlen haben sollen.

Die Jungen hätten die Böller bei einem Einbruch in einen Fachgeschäft für Pyrotechnik erbeutet, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Feuerwerkskörper hatten demnach einen Wert von rund 2000 Euro. Einen Teil hatten die Brüder laut Polizei in der Silvesternacht gezündet.

Wie die Beute nach Hause kam, ist noch nicht klar Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die beiden ...