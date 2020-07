52-Jähriger wirft Steine auf Familienmitglieder

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung ist es am Sonntagabend gegen 19 Uhr im Pfänderweg gekommen. Laut Polizeibericht suchte ein 52-jähriger Mann Familienangehörige auf und geriet mit diesen zunächst verbal in Streit. Nachdem er mehrfach Beleidigungen gegen die auf einem Balkon stehenden Personen ausgesprochen hatte, fing er an, diese mit etwa faustgroßen Steinen zu bewerfen. Hierbei beschädigte er Teile der Balkonverkleidung und einen Rollladen, eine Frau wurde von einem mit großer Wucht geworfenen Stein nur knapp verfehlt. Noch vor Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung verließ der 52-Jährige den Tatort mit seinem Fahrrad. Er konnte in der Nacht nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen ihn unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.