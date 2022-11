5000 Stoffsäckchen lassen Kinderaugen in Temeswar strahlen

5000 Stoffsäckchen haben Marieluise Rupp und ihr Team im Rahmen der Weihnachtsaktion „Kinder helfen Kinder“ an Grundschulen, Kindergärten und Kirchengemeinden der Region zum Befüllen verteilt. Die ersten Säckchen sind bereits bunt bemalt und reichlich gefüllt wieder zurück, werden sortiert und stehen zum Weitertransport ins rumänische Temeswar bereit. Seit über 30 Jahren wird dort den Kindern in Schulen, Heimen sowie im ordenseigenen Kinderhaus zu Weihnachten eine Freude bereitet.

Die Weihnachtsaktion wurde einst von Pater Berno Rupp angeregt und erstmals in einer Memminger Schule von Helene Mühleck, Schwester eines Mitbruders von Pater Berno, organisiert. Von Anfang an erfolgreich weitete sich das Hilfsprojekt kontinuierlich aus, und schon bald wurde der „zentrale Umschlagplatz“ in die Leimäckerstraße nach Meckenbeuren verlegt, wo Marieluise Rupp lebt, die Schwester des 2017 verstorbenen Salvatorianerpaters.

Sorgenfalten aufgrund hoher Benzinkosten

Mit ihrem engagierten Team will sie auch in diesem Jahr die inzwischen logistisch anspruchsvolle Aktion einmal mehr erfolgreich umzusetzen. „Man spürt die große Bereitschaft der Kinder und Eltern zu helfen. Und dies selbst jetzt, wo die Zeit auch bei uns nicht einfach ist“, freut sich die 88-Jährige und ist voll des Lobes und Dankes gegenüber ihren Helferinnen und Helfern sowie den Spendern.

Sorgen bereiten inzwischen vor allem die in die Höhe geschossenen Benzinkosten, und so ist man auch hier auf Geldspenden angewiesen und für solche äußerst dankbar. In der ersten Dezemberwoche werden die ersten Weihnachtssäckchen in Temeswar ankommen.

Superior des Salvatorianerklosters besucht Meckenbeuren

In der westrumänischen Stadt hat Pater Berno Rupp Sozialeinrichtungen geschaffen und bis zu seinem Tod betreut. Stand zu Anfang vor allem die Versorgung und Betreuung von Straßenkindern im Mittelpunkt seines Wirkens, so kamen über die Jahre ein Nachtasyl, die Jugendfarm in Bacuva, ein Frauenhaus sowie zwei Hospitäler dazu. Das Lebenswerk des Salvatorianerpaters und Meckenbeurer Ehrenbürgers wird heute von der Pater-Berno-Stiftung gesichert und weiterentwickelt. Mit im Boot ist die Caritas Temeswar, die bei der Erfüllung der Stiftungsaufgaben behilflich ist.

Heutiger Superior des Salvatorianerklosters in Temeswar und somit Nachfolger von Pater Berno Rupp ist Pater Marton Gahl. Er hält im Auftrag der Pater-Berno-Stiftung den Kontakt zu den Unterstützern und Freunden in Deutschland und war erst jüngst beim Kirchweihfest in St. Maria Meckenbeuren zu Gast. Dabei galt allen Helferinnen und Helfern sowie den Spendern sein herzlicher Dank ebenso wie die Bitte um weitere Unterstützung.

Infos rund um Pater-Berno-Stiftung

Die Pater-Berno-Stiftung selbst wurde 2011 gegründet und hat die Aufgabe, die vom Namensgeber geschaffenen sozialen Projekte zur Unterstützung der Straßenkinder und bedürftigen Menschen in Temeswar zu erhalten und die Aktivitäten zu koordinieren.