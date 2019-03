50 Skibegeisterte begleiten TSV Meckenbeuren nach St. Moritz

So viele Teilnehmer wie noch nie haben an der Skifreizeit in St. Moritz der Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren teilgenommen. Der Bus war voll, sodass einige Teilnehmer mit dem Auto kommen mussten, heißt es in einem Schreiben des TSV. Mehr als 50 Skibegeisterte trafen am Freitag früh an der Jugendherberge in St Moritz ein. Von dort aus ging es sofort ins Skigebiet. Die Sonne schien, aber es ging ein heftiger Wind. Gegen Nachmittag mussten daher einige Lifte gesperrt werden. Am nächsten Tag ging es für alle Beteiligten an den Corvatsch. Auch dort herrschten gute Pistenverhältnisse. Am letzten Tag fuhr ein Teil der Gruppe an den Corvatsch und der Rest an den Piz Nair.