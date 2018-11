50 Millimeter und 50 Zentimeter für 50 Jahre

Mit einem Festabend, einer Ausstellung von Skulpturen aus dem eigenen Haus sowie einem Flohmarkt hat die Meckenbeu-rer Kunstschmiede Hafen am Wochenende ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. 1968 von Oskar Hafen in der Brochenzeller Straße gegründet, konnte der Betrieb 1980 in die alte Ziegelei in der Leimäckerstraße umziehen und somit wesentlich erweitert werden. Seit dem Tod des Firmengründers, Oskar Hafen, im Jahr 2013 leitet Sohn Andreas den prosperierenden Betrieb, der mit dem Bau einer neuen zusätzlichen Halle 2015 in der Leimäckerstraße seine endgültige Bleibe gefunden haben dürfte.

Andreas Hafen war begeistert vom Verlauf des Festabends, denn mehr als 120 Gäste waren der Einladung gefolgt. „Gute Worte auf uns hat denn auch Berufskollege Christoph Wetzel aus Weil im Schönbuch gefunden“, sagte er nicht nur über die Laudatio zum Jubiläum, sondern auch über die musikalische Umrahmung des Festabends durch eine Abordnung der Musikkapelle Meckenbeuren.

Der Hausherr selbst gab einen kleinen Rückblick über die Entwicklung seines Betriebes und würdigte dabei seine Mitarbeiter als „wichtigstes und höchstes Gut“. Diese stellten denn auch ihr handwerkliches wie künstlerisches Können bei der Ausstellung in der Schmiedewerkstatt unter Beweis. Jeder der Mitarbeiter hatte aus einem Rohling von 50 Millimetern Durchmesser und 50 Zentimetern Länge eine eigene Skulptur zum 50-Jährigen geschaffen, die das Kernstück der Ausstellung ausmachten.

In Bildern wurde zudem an den Firmengründer Oskar Hafen erinnert und ihm so Respekt und Dank für sein jahrelanges Wirken gezollt. Schnäppchen wurden beim Flohmarkt in der neuen Werkshalle angeboten. Tische und Kleinmöbel aus einer ehemaligen Produktion für Domicil sowie künstlerisch wertvolle Kleinskulpturen, die vielfach als Modelle für Großskulpturen gefertigt waren, standen zum Verkauf. „Ich hatte kaum eine Pause, konnte aber neben zahlreichen Komplimenten für unsere Arbeit viele gute Wünsche für die Zukunft unserer Kunstschmiede entgegennehmen“, sagte Andreas Hafen zum Abschluss.