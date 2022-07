50 Jahre Mitarbeit in der Kinderkirche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach mehr als drei Jahren konnte die Evangelische Kirchengemeinde Meckenbeuren endlich wieder zum Dankeschön-Abend für die Mitarbeitenden einladen. Mit einem warmen Abendessen, einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Programm und Dankeschön-Geschenken wurden die rund 60 Gäste richtig verwöhnt.

Für runde Dienstjubiläen ehrte Pfarrer Peter Steinle (teils in Abwesenheit) folgende Mitarbeitende: Gertrud Kiewitt für 20 Jahre Hausmeisterdienst, 20 Jahre Kleine Kirche und 50 Jahre (!) Kinderkirche, Ulrich Weber für 40 Jahre Posaunenchor, Reinhild und Dr. Martin Neveling sowie Helmut Zöllner für 25 Jahre Auszeit, Susanne Kieninger für 25 Jahre Gymnastik, Stefanie Gottuk für 20 Jahre Kleine Kirche, Henry Kugel für 20 Jahre Kirchenpflege, Bernd Bäumler für 20 Jahre Garten-Dienst und Becky Kurth für 5 Jahre Kinderkirche.

An diesem Abend werde in besonderer Weise der Reichtum der evangelischen Kirchengemeinde sichtbar, sagte Pfarrer Peter Steinle in seiner Laudatio: „Denn unser Reichtum verbirgt sich nicht hinter den Ziffern des Vermögenshaushalts in unserem Haushaltsplan. Unser Reichtum sind Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!“ Die gewählte Kirchengemeinderatsvorsitzende Katrin Wilkinson trug einen gereimten Rückblick auf die Gemeindearbeit während der Corona-Zeit vor, bevor alle Gäste die Gelegenheit hatten, die Kirchengemeinderats-Mitglieder in einem Ratespiel besser kennenzulernen.