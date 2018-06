46 Mannschaften kämpfen um Pokale und Medaillen

Der TSV Meckenbeuren veranstaltet am kommenden Wochenende (3./4. Februar) das erste von zwei Turnierwochenenden des „Regionalwerk Bodensee Jugend-Cups“. Los geht es beim Hallenfußballturnier laut Vorschau nach der offiziellen Eröffnung am Samstag um 9 Uhr mit den U15-Junioren. Danach greifen die U17- und U13-Junioren ins Geschehen ein. Am Sonntag beginnen die U11-Teams um 9 Uhr, gefolgt vom U11-Turnier. Um 15 Uhr werden die Bambini an den Start gehen. Das Teilnehmerfeld setzt sich aus den umliegenden Sportvereinen von Meckenbeuren zusammen, für Bewirtung der Spieler und Zuschauer will der Ausrichter sorgen.