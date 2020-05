45-Jähriger geht auf Partnerin los

Zu einer häuslichen Auseinandersetzung zwischen zwei Lebenspartnern ist es laut Polizeibericht am Dienstagabend gegen 18 Uhr in einem Ortsteil von Meckenbeuren gekommen. Ein 45 Jahre alter Mann geriet mit seiner 52 Jahre alten Partnerin über das Verhalten der Tochter derart in Streit, dass er erst die Wohnung verließ. Als er kurz darauf wiederkam und damit drohte, die Wohnungstüre einzuschlagen, öffnete die Frau die Türe. Der Mann ging im Anschluss auf die 52-Jährige los, verletzte sie dabei und warf außerdem deren Laptop zu Boden. Die Polizei, die während des Streits von Familienangehörigen verständigt worden war, erteilten dem Tatverdächtigen, der gerade die Wohnung verließ, ein vorübergehendes Annäherungsverbot und zeigten ihn wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung an.