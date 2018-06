44 Jahre Einsatz für den Traum vom eigenen Schloss

Bis zur Obsternte sind die Landfrauen das Jahr über immer wieder unterwegs, besichtigen Betriebe, tauschen sich aus in Sachen Beruf, Gesundheit, Kultur und Wohlbefinden und haben immer viel Spaß bei allen gemeinsamen Aktionen. Zum Abschluss dieser Saison haben sie das Schloss Giessen besucht und und die Schlossherren Werner Heine und Wilfried Hötzinger haben mit ihnen ihr kleines, wunderschönes Schlösschen erkundet.

„Das hätten wir nie gedacht und unglaublich, was Werner Heine hier auf die Beine gestellt hat“, waren die Kommentare nach überraschenden Einblicken ins kleine Idyll. Seit 44 Jahren arbeitet Werner Heine unentwegt an diesem seinem Traum und wurde zum Allrounder in allen Gewerken. Von Hand hat er die Wände der Ruine gesäubert und wieder aufgebaut. Den Turm der über 1000 Jahre alt ist und auch das Wohngebäude. Überaus stilvoll haben sie sich ihr Reich nach diesem Aufbau eingerichtet und mit ganz viel Liebe zum Detail. Ein großes Dankeschön gab es da von Annemarie Bachmann, die im Team mit Sonja Litz und Gaby Burkhart das schöne Treffen organisierte. Und die vielen Frauen, die übers Jahr ihr vielseitiges interessantes Angebote genießen durften, sagen ihnen von Herzen Dankeschön für all die vielen schönen Stunden.