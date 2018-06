410 Euro fließen aus Adventskonzert an Bedürftige

- Über eine Spende von 410 Euro für den Freundeskreis Asyl haben sich am Donnerstag Sieglinde und Willi Bernhard mit den Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft in Kehlen gefreut. Musikschulleiter Jörg Scheide hat den Spendenscheck persönlich übergeben. Der Betrag stammt aus den Spenden des Adventskonzerts der Musikschule von Anfang Dezember in der Pauluskirche.

„Frühzeitig wird in der Musikschule überlegt und entschieden, wem mit dem Spendenbetrag geholfen werden soll“, blickt Jörg Scheide zurück und freut sich, dass diesmal dem Freundeskreis Asyl geholfen wird. „Wir wollen mit dem Geld die medizinische Versorgung von Familien mit Kindern unterstützen und warme Winterkleidung anschaffen“, erklären Sieglinde und Willi Bernhard. Gemeinsam mit sieben Bewohnern der Unterkunft hatten sie ebenfalls das Adventskonzert besucht und sich über die schöne weihnachtliche Einstimmung gefreut. „Das war neben dem Herbstkonzert vom Musikverein Kehlen bereits die zweite Musikveranstaltung in der Gemeinde, die wir mit den Bewohnern besucht haben“, erzählt Sieglinde Bernhard verbunden mit dem Dank an den Musikverein Kehlen für die Einladung. „Eventuell lassen sich auch irgendwann gemeinsame musikalische Aktivitäten mit den Asylbewerbern organisieren, ähnlich wie wir dies bereits in Sachen Fußball geschafft haben“, blicken das Ehepaar Bernhard und Jörg Scheide voraus. „Vielleicht dann, wenn die Kinder hier zur Schule gehen“, hofft Sieglinde Bernhard. „Denn gemeinsames Musizieren ist auch eine gute Möglichkeit der Integration.“ (ce)