40 Mannschaften nehmen am VfL-Hallencup teil

Auch zur neuesten Auflage des „Schwörer-Cup-Hallenturniers“ am Wochenende 12./13. Januar in der Sporthalle Meckenbeuren-Buch sind die Startplätze in kürzester Zeit ausgebucht gewesen. Laut Ankündigung musste Turnierorganisator Manfred Jäger vom VfL Brochenzell einmal mehr zahlreichen Teams eine Absage erteilen. Als attraktive Pluspunkte des VfL-Jugendfußballturniers sieht der Veranstalter die straffe Organisation mit präzisen Spielzeiten sowie die gute Verköstigung von Spielern und Besuchern.

Den Turnierauftakt am Samstag, 12. Januar, bilden ab 9 Uhr die D-Fußballjunioren : Hier spielen der TSV Ratzenried, JFG Kronburg, SV Kehlen, TSV Tettnang, SV Oberzell, SV Weißenau, SGM Vogt/Karsee, SV Eglofs, SGM Ettenkirch/Oberteuringen und der VfL Brochenzell um Medaillen und Urkunden.

Ab 13.30 Uhr greifen die F1-Junioren ins Geschehen ein. Hier treffen Jugendmannschaften der TSG Ailingen, FV Olympia Laupheim, TSV Berg, VfB Friedrichshafen, FC Wangen, TSV Eriskirch, SV Weißenau, SV Oberteuringen, SC Bürgermoos und der VfL aufeinander.

Der zweite Turniertag (Sonntag, 13. Januar) beginnt um 9 Uhr mit den E-Junioren. Hier messen sich Jugendfußballer des SV Kressbronn, SV Weingarten, SV Kehlen, TSV Tettnang, TSV Eschach, TuS Immenstaad, SV Weißenau, SV Oberzell, der SG Argental und des gastgebenden Vereins aus Brochenzell.

Höhepunkt und Abschluss der Turnierreihe am Wochenende ist ab 13.30 Uhr das Turnier der F2-Junioren. Hier stehen sich der TSV Meckenbeuren, TSV Eriskirch, TSV Berg, SV Weißenau, die TSG Ailingen, SV Oberteuringen, FC Kluftern, VfB Friedrichshafen, SV Ettenkirch und der VfL gegenüber.

Der Veranstalter freut sich, wenn zahlreiche Freunde des Jugendfußballs in der Sporthalle in Buch begrüßt werden können. Das Turnier wird bewirtet.