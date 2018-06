40 Betriebe präsentieren sich bei der dritten Auflage

Noch vier Wochen dauert es, bis die dritte Leistungs- und Gewerbeschau mit verkaufsoffenem Sonntag im Meckenbeurer Gewerbegebiet über die Bühne geht. Am Sonntag, 18. Mai, heißen wieder rund 40 Betriebe in Meckenbeuren die Besucher willkommen und bieten attraktive Angebote und viele Informationen. Ebenfalls wieder im Einsatz ist das Zügle von Funk Touristik (Krumbach), das die Besucher von einem Betrieb zum anderen bringt.

Um 11 Uhr eröffnet Bürgermeister Andreas Schmid die Leistungs- und Gewerbeschau auf dem Gelände der Zimmerei Störkle. Dort spielt unter anderem die Musikschulband, man kann beim Schauschnitzen zusehen und die Narrenzunft Bullemägge sorgt für die Bewirtung. „Auch die drei Meckenbeurer Autohäuser Dämpfle, Kirchmaier und Weishaupt sind in diesem Jahr bei der Gewerbeschau dabei und zeigen die neuesten Trends und Modelle“, freut sich Koordinatorin Christine Ehmann. Mit vielen Aktionen und Angeboten sorgen die beteiligten Firmen für einen abwechslungsreichen Sonntag. So bietet Winterhalter Gastronom neben den Führungen durch die Produktion auch eine Rutsche für Kinder, Musik und Bewirtung an. Elektro Veeser präsentiert in den Räumen von Möbel Block eine Lampen- und Leuchtmittelausstellung, die Schwäbische Zeitung hält ein Gewinnspiel am Infostand bereit und Straub Autotechnik feiert in der Wiesentalstraße 10 ihre Werkstatteröffnung mit Gewinnspiel, Hüpfburg, Essen und Getränken.

Tim Zimmermann ist auch dabei

Bei MS Bearing stellt ADAC-Formel-Master-Rennfahrer Tim Zimmermann das neue Rennauto vor, daneben gibt es einen Formel-1-Fahrsimulator, Musik und Bewirtung durch den Sportkegelclub Gerbertshaus-Kehlen. Information und Verkauf bieten neben Möbel und Küchen Block auch Mecka’s Raumwelt, Rainer Anderson, Schuhhaus Jung und viele mehr. Infos über Führerschein und Weiterbildung gibt es bei der Fahrschule Wollensak in der Tettnanger Straße, ebenso bei Werners Fahrschule in der Daimlerstraße. Dort werden auch ein Infostand vom Regionalwerk und die Stiftung Liebenau zu finden sein, mit einer Bagger-Aktion und Informationen über verschiedene Einrichtungen.

Eine Chill-out-Area mit Spielkiste und Kreativangeboten bietet das Jugendreferat in der Benzstraße und die Freiwillige Feuerwehr präsentiert verschiedene Vorführungen im Hof von Autoverwertung Kibele. Dort findet sich ebenfalls eine Hüpfburg, Fotoaktion und Schlauchkegeln mit der Jugendfeuerwehr. Wissenswertes lockt auch bei der Zimmerei Lanz, bei Sanitär Dämpfle und Holzbau Hartmann oder der Finanzboutique an deren Stand in der Benzstraße. Auf dem Gelände von Mathis Fliesen und Mathis Baugeschäft wird Nadine Egger die Produkte von Partylite vorstellen und die Firma Blaser Erdbewegungen lädt erneut zum Minibaggerspiel ein. Viele Schulen und Vereine übernehmen wieder die Bewirtung bei den Betrieben, um ihre Vereinskasse aufzubessern. So auch am Stand beim Vermessungsbüro Kettnaker, Bernhard & Pechar in der Benzstraße, bei Hundesport Wiegele oder bei Frischbeton Eberle in der Dieselstraße. Dort wird zudem eine BMX/Mountainbikebahn für Action sorgen, ebenso wie bei Naturstein Grosshandel Schmid ein Kinderquad-Parcours. Ecko Metallverarbeitung bietet neben Führungen durch die Produktion, Autoausstellung vom Autohaus Kirchmaier sowie Essen und Getränken auch den Rahmen zum Abschluss der Gewerbeschau, wenn ab 16 Uhr das Jugendblasorchester Brochenzell, Kehlen, Meckenbeuren, Musikschule aufspielt. (ce)