Die Gemeinde Meckenbeuren nimmt an der Aktion Stadtradeln teil, die am 20. Juni begonnen hat und noch bis zum 10. Juli läuft. Wer mitmacht, kann in diesem Zeitraum seine geradelten Kilometer registrieren.

In den ersten 13 Tagen haben sich bereits 366 Radler in 38 Teams registriert, teilt die Gemeindeverwaltung mit. 52 615 Kilometer seien bereits erfasst. Somit sei die Zahl der Teilnehmer gegenüber dem Vorjahr bereits überboten. Nun gelte es noch, die 62 290 Kilometer zu toppen und so einen Beitrag zum Klimaschutz beizutragen und etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Der Einstieg samt Registrierung ist bis zum letzten Tag möglich.