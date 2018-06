3000 Euro hat die Buchmann GmbH für die schulische Integration jugendlicher Flüchtlinge im Ravensburger Berufsbildungswerk Adolf Aich (BBW) der Stiftung Liebenau gespendet. Den symbolischen Scheck übergab Firmenchef Ralf Buchmann (Bildmitte) an BBW-Geschäftsführer Herbert Lüdtke und Schulleiter Klaus Hagmann. Der Fleisch- und Wurstwarenspezialist aus Grünkraut-Gullen unterstützt so die Förderung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in der BBW-eigenen Sonderberufsfachschule, der Josef-Wilhelm-Schule. Dort gibt es derzeit eine eigene Berufsvorbereitungsklasse für die jugendlichen Neuankömmlinge, bei der der Deutschunterricht im Fokus steht. Fürs BBW sei Buchmann seit jeher ein sehr wichtiger Partner in der Ausbildung, dankte Lüdtke für die gute Zusammenarbeit und großzügige Spende.