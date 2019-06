29-Jährige fährt wieder ohne Führerschein

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Montagabend zwischen 17 und 23 Uhr den Verkehr im Bereich Meckenbeuren kontrolliert. Dabei fiel eine 29-jährige Frau den Beamten besonders auf.

Bei zwei Autofahrern bemerkten die Beamten, dass sie ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren. Hierbei zeigte sich eine 29-jährige Frau offenbar unbelehrbar, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Obwohl sie bereits in der Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig verurteilt wurde, setzte sie sich abermals verbotenerweise an das Steuer eines Wagens. Sie wurde nun erneut angezeigt, ihr Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt.

In dem Kontrollzeitraum trafen die Polizisten zudem zwei Autofahrer an, die unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahmen. Während ein 77-jähriger Mann mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen muss, wurde bei einem 58-Jährigen aufgrund des höheren Alkoholgehalts eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten. Gegen ihn wird strafrechtlich ermittelt, berichtet die Polizei.