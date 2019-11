243 KZ-Häftlinge ließen beim Bau ihr Leben: Meckenbeurer besichtigen geschichtsträchtigen „Goldbacher Stollen“

Hoch und fast senkrecht ragt die Gesteinswand oberhalb von Bahnlinie und alter Bundesstraße auf. Nur an einer Stelle wird der Abhang flacher, ragen Bäume fast bis an die Gleise. „Hier haben die Franzosen 1947 nach dem Krieg, die Eingänge zum Tunnelsystem gesprengt“, erklärt Werner Bux vom Verein „Dokumentationsstätte Goldbacher Stollen“, der an diesem Nachmittag 30 Besucher aus Mecken-beuren durch den Stollen führt.

Der Kulturkreis Meckenbeuren hatte die Führung organisiert und war von der Resonanz selbst überrascht. „Wir hatten noch viele Interessenten auf der Warteliste“, erzählt Helene Göbel. Mit Bux betreten die Besucher den Stollen durch einen Eingang, der in den 60er Jahren neu geschaffen wurde. „Oben auf dem Berg sollte gebaut werden. Da wollte man wissen wie es darunter aussieht“, erläutert Bux.

800 KZ-Häftlinge mussten die Röhren in den letzten Monaten des zweiten Weltkrieges in 12-stündigen Tag- oder Nachtschichten in den Berg treiben. „Die Häftlinge standen in Holzpantinen im Wasser“, erzählt Bux: Schädliche Gase und Staub von den Explosionen hätten die Stollen gefüllt. Die Besucher erfahren, dass die unterernährten KZ-Häftlinge mit Stahlstangen Löcher ins weiche Molasse-Gestein bohren mussten. „Jeweils am Ende einer Schicht um fünf Uhr früh und um 17 Uhr wurden die Tunnel in den Fels gesprengt. An die Detonationen konnten sich nach dem Krieg, viele Menschen in Überlingen erinnern“, erzählt Bux. Die nächste Schicht Häftlinge musste dann das losgesprengte Gestein zerkleinern und herausschaffen. Die Nationalsozialisten wollten Rüstungsbetriebe aus Friedrichshafen in den Tunnelröhren unterbringen.

Tief in den riesigen Röhren und Hallen erklärt Bux den Besuchern warum sich im Schlepptau der Zeppelin-Produktion Betriebe in Friedrichshafen ansiedelten, die im zweiten Weltkrieg zu bedeutenden Rüstungsschmieden wurden. „Nach den Bombenangriffen auf Friedrichshafen wollten die Nazis die Produktion in Stollen verlegen“, berichtet Bux. Er zitiert Zeitzeugen und erzählt, dass nur zwei Häftlingen die Flucht gelang. „Nach neuestem Stand starben während des Stollenbaus (Oktober 1944 bis April 1945) 243 Häftlinge“, weiß Bux: „durch Steinschläge, durch Krankheiten, durch die Arbeits- und Lebensbedingungen oder bei dem Versuch zu fliehen“.

Untergebracht waren bis zu 800 Menschen in drei Baracken im KZ Überlingen-Aufkirch. Verscharrt wurden viele Tote im Degenhardter Wald. Nach dem Krieg wurden dort die Skelette von 97 Menschen exhumiert und auf dem KZ-Friedhof bei Birnau begraben.

Einblick in die Geschichte

Produziert wurde, so Bux, in den Stollen nie. Heute sind die wieder zugänglichen Röhren eine Gedenkstätte. In den Wintermonaten werden in Seitengängen Boote und Schiffe untergebracht. Nach der Flugzeugkollision 2002 in der Nähe von Überlingen wurden Leichenteile bis zur Identifizierung hier gelagert. Auf dem Aushub, den die Häftlinge am Ufer auskippen mussten, gab es bis 2016 einen Campingplatz. Das Gelände soll nun in die geplante Landesgartenschau integriert werden. „Wir wollten einen Einblick in die Geschichte geben“, erklärt Helene Göbel vom Kulturkreis, wie die Idee für die Exkursion entstand.