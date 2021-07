Eine 24-Jährige ist am Dienstag um 12 Uhr in der Bahnhofstraße in Meckenbeuren mit ihrem Hyundai rechts Richtung Ravensburger Straße abgebogen. Hierbei übersah sie laut Polizeibericht den VW eines 29-Jährigen. Die beiden Autos kollidierten. Durch den Zusammenstoß entstand am Wagen der Unfallverursacherin ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro, am VW, der abgeschleppt werden musste, ein Schaden von rund 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.