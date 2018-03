24-Jähriger zweimal alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei hat einen 24-jährigen Autofahrer in der Nacht von Montag auf Dienstag gleich zweimal alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen.

Bei einer Kontrolle in der Hauptstraße in Meckenbeuren gegen 3 Uhr lag das Atemalkoholergebnis deutlich über 1,4 Promille, weshalb bei dem Fahrer eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlasst wurde, teilte die Polizei mit. Gut eine Stunde später wurde der gleiche Fahrer erneut mit einem Auto, in alkoholisiertem Zustand angetroffen, diesmal in Tettnang in der Lindauer Straße. Durch die Beamten wurde eine weitere Blutentnahme veranlasst.