Sachschaden von etwa 8000 Euro entstand beim Unfall am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Brückenstraße. Ein 23-jähriger Autofahrer wollte auf der Fahrbahn wenden und übersah hierbei den aus Richtung Flughafen kommenden Wagen eines 24-Jährigen. Durch die Kollision wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.