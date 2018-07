21-Jähriger prallt gegen Mauer

Eine Schwer- und ein Leichtverletzter sowie Sachschaden in Höhe von rund 27 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstag. Gegen 18.55 Uhr wollte eine 73-jährige Autofahrerin aus Tettnang von der Moosstraße nach links in die bevorrechtigte B 30 einbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den Pkw eines 21-Jährigen, der auf der B30 in Richtung Ravensburg fuhr. Der junge Autofahrer aus Meckenbeuren versuchte noch vergeblich, durch ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß zu verhindern, hierbei kam er jedoch von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Aufgrund von Zeugenaussagen und der Spurenlage vor Ort besteht der Verdacht, dass der junge Fahrer zu schnell unterwegs war, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren war ebenfalls im Einsatz. Beide Beteiligte müssen nun mit einer Anzeige rechnen.