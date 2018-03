Eine 21-jährige Autofahrerin ist am Montagmittag gegen 13 Uhr aus unbekannter Ursache in der Andreas-Hofer-Straße/Ettenkircher Straße auf die Gegenfahrspur geraten und streifte das Auto einer entgegenkommenden 71-Jährigen. Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.