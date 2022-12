2023 neu im Spieleland: Memory als 4D-Dark Ride

Eine langfristige Lösung der Platzprobleme des Spielelands deutet sich mit dem Entwurf des Flächennutzungsplans an: In ihm enthalten ist eine Erweiterung der Sonderbaufläche um 12,3 Hektar. Sie würde sich im Norden an den Bestand anschließen.

Wer wissen will, was im nächsten Jahr im Ravensburger Spieleland als Neuheit kommt, der ist gegen Jahresende im Technischen Ausschuss richtig. Dann muss die jeweilige Neuerung nämlich baurechtlich abgesegnet werden – was der TA am Mittwoch bei zwei Enthaltungen tat. Errichtet werden darf auf 2023 hin ein Memory-Ride – in Anlehnung an den Spieleklassiker aus dem Jahr. Das elektromotorisch betriebene Indoor-Fahrgeschäft weist einen Wartebereich auf und findet dort seinen Platz, wo sich früher der Memory-Flug in die Lüfte hob.

Das baurechtlich relevante Wort war dabei – „Indoor“. Hinter einer Textilfassade wartet im Inneren eine abgedunkelte Halle auf Besucher – für den „Dark Ride im Gebäude“, wie es Ortsbaumeister Axel Beutner zusammenfasste. Vier kleine Wagen bieten je vier Passagieren Platz und befinden sich auf Dunkelfahrt durch das Gebäude. Auf der gesamten Reise lassen sich Kärtchen-Paare mittels Joysticks sammeln, und am Ende steht fest, wer die meisten hat.

Nicht um Hülle oder Höhe geht es, sondern ums Gebäude selbst

Auf der Strecke werden mittels Beamer auf Leinwände Bilder projiziert, die aus drei erfolgreichsten memory®-Welten in 4D stammen – aus den Sehenswürdigkeiten Deutschlands, den spektakulärsten Naturaufnahmen und der Welt der Dinosaurier. Sie stellen quasi die Spielfläche dar – was eine vollständige Verdunklung voraussetzt, die nur eine geschlossene Gebäudehülle zu geben vermag.

Auf der rot markierten Fläche soll der Memory-Ride zu finden sein – als südlicher Nachbar des „Nilpferds in der Achterbahn“. (Foto: gmk)

Im TA hieß es: „Das Gebäude wurde in der Planung auf die notwendige Größe für den Wartebereich und den Fahrbetrieb reduziert. Zusätzliche Räume für Technik usw. sind nicht enthalten. Des Weiteren wird die Gebäudehülle komplett durch eine Außenhaut aus Textil verdeckt und nicht zu sehen sein.“

Ein Highlight in der Jubiläumssaison

Bedeutsam ist dies, da sich das Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplans Sondergebiet Spieleland, 2. Änderung befindet – und es von dessen Festsetzungen einer Befreiung bedarf, denn: Bislang sind richtige Gebäude hier nicht vorgesehen.

Der maßgebliche Bereich III sollte, so einst der Gedanke im Plan, aufgrund seiner Nähe zum See ausdrücklich keine Gebäude enthalten, um diesen nicht durch massive Bauten zu beeinträchtigen. Zugelassen wurden lediglich leichte Bedachungen („Tempo kleine Schnecke“) und transparente Dächer.

Ein Ausblick, der dem Ravensburger Spieleland Optionen bietet: Im Entwurf des Flächennutzungsplans ist eine Erweiterung der Sonderbaufläche um 12,3 Hektar enthalten. Im Norden würde sie an den Bestand anschließen. (Foto: gmk)

Thematisch ist der interaktive Fahrspaß an dieser Stelle genau richtig: Als Hubschrauberflug hatte memory® zur Erstausstattung bei der Spieleland-Eröffnung 1998 gehört. Jahre später wurde er abgebaut: Sein „Nachfolger“ kehrt an ebendiesen Platz zurück, wo zuletzt das Eventzelt stand – als südlicher Nachbar zum „Nilpferd in der Achterbahn“.

Befreiung mit begrenzter Wirkkraft

Der Knackpunkt ist das Gebäude als solches – nicht dessen Höhe oder Hülle. Da die Vorgabe „keine Gebäude“ nur in diesem Bereich gilt, sei bei einer Befreiung keine Vorbildwirkung zu befürchten, hieß es in der Sitzung. Nur Folgeanträge in diesem Bereich könnten sich unter dem Gleichheitsgrundsatz auf die Befreiung berufen, so der Hinweis von Patrick Gohl, dem Leiter Bauordnungsrecht.

So bewirbt das Spieleland auf seiner Homepage die Neuheit, die nun auch das Plazet des Technischen Ausschusses hat. (Foto: repro)

Sieben Räte und der Bürgermeister stimmten dem Antrag zu, zwei Rätinnen enthielten sich. Dazu gehörte Annette Mayer: „Es erschließt sich mir nicht, warum es hier sein muss“, störte sich die BUS-Rätin am Standort.

Schlechtwetterangebot in moderner Gestalt

„Nicht glücklich mit der landschaftsarchitektonischen Gestaltung“ zeigte sich Gunter Burger. Der Rat der Freien Wähler wusste aber auch um die Notwendigkeit für das Spieleland, moderne Spielformen im Angebot zu haben.

Ähnlich sah es Fraktionskollege Eugen Lehle. Das Spieleland als „Aushängeschild für Meckenbeuren“ könne so sein Schlechtwetterangebot erweitern, so Lehle. Mit der Folge: „Wir drücken ein Auge zu.“