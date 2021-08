Ein 20-jähriger Mann hat am Montagvormittag in der Brochenzeller Straße in meckenbeuren ein Wahlplakat abgeschnitten und in einem Mülleimer entsorgt. Ein Zeuge hatte den jungen Mann bei der Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den 20-Jährigen antreffen, der die Tat einräumte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.