20-jährige Autofahrerin sucht nach Unfall auf der B 30 das Weite

Eine 20-Jährige ist mit ihrem Auto in der Nacht auf Mittwoch gegen eine Schutzplanke auf der B 30 gekracht. Einige Meter davor überfuhr sie den Kreisverkehr bei Gunzenhausen. Anschließend beging sie Fahrerflucht. Die Frau blieb unverletzt, ihr Auto und die Verkehrseinrichtung wurden hingegen erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Trotz des Sachschadens, der auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag beziffert wird, setzte sie ihre Fahrt fort. Erst am Mittag meldete sich die Frau bei der Polizei.