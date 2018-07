20. Dezember: Jeder Einzelne zählt

Der Termin rückt näher, die Vorbereitungen laufen: Die Typisierungsaktion für die an Leukämie erkrankte Anja Pfluger findet am Sonntag, 20. Dezember, ab 10 Uhr in Kehlens Festhalle statt. Viele wollen helfen – sei es mit einer Geldgabe oder einer Blut- oder Stammzellenspende. Und doch gibt es auch so manche Frage. Die SZ listet auf:

Wer darf sich überhaupt typisieren lassen?

Jeder, der zwischen 18 und 55 Jahre alt und bei guter Gesundheit ist.

Wer organisiert dies alles?

Dafür ist die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, DKMS, zuständig, die vor Ort von einem Helferkreis um Butschi Högerle und Ewald Schmid unterstützt wird. Schließlich werden an die 100 ehrenamtliche Helfer im Einsatz sein, um Wartezeiten nicht über 15 Minuten steigen zu lassen.

Was erwartet die Spender?

Es handelt sich um eine Standard-Blutentnahme. Bereits mit fünf Milliliter Blut lassen sich erste Gewebemerkmale bestimmen. „Zeigen diese eine Übereinstimmung mit denen eines Patienten, folgen weitere Tests – Ihr Einverständnis vorausgesetzt“, schreibt die DKMS.

Mit welcher Resonanz ist zu rechnen?

„Wir werden eine große Typisierungsaktion am 20. Dezember haben“, ist sich Sabrina Grupp sicher. Die DKMS-Aktionsbegleiterin aus Tübingen hat regional wie überregional eine „sehr hohe Anteilnahme“ für Anja und ihre Familie erfahren – was Mut macht.

Stimmt es denn, dass nur so viele Blutspender zugelassen werden wie Geld vorliegt?

„Die Registrierung eines Lebensspenders kostet die DKMS 50 Euro“, erklärt die gemeinnützige Gesellschaft in ihrem Flyer. Da den Krankenkassen hier laut dem Sozialgesetzbuch keine Bezuschussung möglich ist, braucht es Geldspender – soweit stimmt es. Allerdings sichert Sabrina Grupp für die DKMS zu: „Jede Blutspende, die abgenommen wird, kommt ins Labor“, und zum jetzigen Zeitpunkt scheint es auch nicht notwendig zu werden, Spendewillige fortzuschicken. „Jeder, der am 20. Dezember nach Kehlen kommt, soll registriert werden“, so Grupp, die freilich hinzu fügt: „Wir sind dafür aber auf die Geldspenden angewiesen.“ Auch die erste Bilanz nach zehn Tagen stimme positiv: „Im Moment könnten wir auf unseren Aufruf hin 500 registrieren lassen“, hofft Sabrina Grupp, dass sich diese Tendenz fort setzt. Auch nach der Aktion bleibt das Spendenkonto weiterhin geöffnet.

Warum ist der Termin so wichtig?

„Einen geeigneten Stammzellenspender für einen Patienten zu finden, ist unglaublich schwer“, teilt die DKMS mit. Damit Stammzellen übertragen werden können, müssen die Gewebemerkmale zwischen Spender und Patient übereinstimmen – was äußerst schwierig ist, da es mehr als 3000 Merkmale gibt, die in Abermillionen Kombinationen vorliegen. Zwar sind derzeit mehr als zwei Millionen Spender bei der DKMS registriert, „dennoch wartet jeder fünfte Leukämiepatient, der eine Transplantation benötigt, vergeblich auf einen geeigneten Spender“, heißt es in dem Informationsblatt, bei dem der wichtigste Satz das DKMS-Logo ziert: „Jeder Einzelne zählt.“