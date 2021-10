19 philippinische Auszubildende für die Stiftung Liebenau

Fremdes Land, fremde Kultur und dann erstmal 10 bis 14 Tage in Quarantäne verbringen: So war die Ankunft der ersten philippinischen Auszubildenden zur Pflegefachkraft der Stiftung Liebenau, heißt es inb einer entsprechenden Pressemitteilung. Die Pandemiehabe die Pflegebranche besonders hart getroffen. Denn genau hier fehlten Fachkräfte. Noch vor Corona habe die Stiftung Liebenau international Kontakte, beispielsweise zu den Philippinen, aufgebaut, mit dem Ziel, Fachkräfte und Auszubildende aus diesen Ländern zu gewinnen.

Von den Philippinen seien mittlerweile 19 Auszubildende für die Ausbildung zur Pflegefachkraft nach Deutschland gekommen. Aus Indien seien bisher sieben Fachkräfte gereist und hätten eine Stelle in den Häusern der Pflege antreten. Der Zeitplan allerdings habe sich pandemie-bedingt massiv geändert. Da die Prüfungen für das in Deutschland nötige Alte-zertifizierte B2-Deutsch-Zertifikat sehr anspruchsvoll seien, seien Wiederholungsprüfungen keine Seltenheit. Auf den Philippinen finde diese Prüfungen zudem in der Hauptstadt Manila statt. Die Anreise mit dem Flugzeug sei wegen mehrerer Lockdowns nicht möglich gewesen, daher habe keine Prüfung stattgefunden.

„Durch die vielen Lockdowns haben wir sehr viel Zeit verloren, und gerade bei den Azubis haben wir mit dem Ausbildungsbeginn im September einen enormen Zeitdruck“, wird Sabine Münz vom Internationalen Recruiting der Stiftung Liebenau zitiert. In Indien sei noch die Delta-Variante des Coronavirus’ dazugekommen. Flüge seien auch hier gestrichen worden. Und wenn geflogen werden konnte, seien die Flüge oftmals ausgebucht gewesen. „Da half das Visum in der Tasche auch nicht weiter. Aber auch das haben wir gemeistert, und es konnten in dieser hochkritischen Phase trotzdem Fachkräfte aus Indien in Deutschland einreisen“, so Münz. Derzeit würden in Indien noch 25 Fachkräfte auf ihre Wiederholungsprüfung warten.

In Indien würden aktuell 50 Fachkräfte deutsch lernen, davon werden 25 Teilnehmende in die Häuser der Stiftung Liebenau in Österreich gehen. Auch die 25 künftigen Auszubildenden von den Philippinen würden aktuell bereits deutsch lernen. „Da der Fachkräftemangel bestehen bleiben wird, sind wir bereits in Gesprächen mit möglichen Partnern aus anderen Ländern“, so Münz.