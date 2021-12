19-Jähriger kommt von der Straße ab

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in Langentrog auf Höhe der Straße Im Eschle von der Straße abgekommen. Laut Polizeibericht war er abgelenkt, da er während der Fahrt das Autoradio bediente. Der Mann kollidierte mit seinem Dacia mit einem Metallzaun und riss diesen auf mehreren Metern Länge ab. Während der 19-Jährige unverletzt blieb, entstand an seinem Auto, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Die Schadenshöhe am Zaun kann aktuell noch nicht beziffert werden.