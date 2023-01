19. Drei-Königs-Böllern in Brochenzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell fand am 6. Januar das bereits 19. Böller- und Kanonenschießen auf dem Gelände des Schützenvereins Brochenzell statt. Dies geschieht um die anstehende Zeit, das neue Jahr mit guten Vorzeichen zu begrüßen und zu beginnen. Pünktlich zum Beginn lichtete sich der Nebel in Brochenzell und die Sonne kam zum Vorschein. Es kamen über 70 Schützen mit ihren Hand-, Schaft-, Standböllern und Kanonen aus Bayern und Baden-Württemberg. Im Anschluss gab es ein geselliges Zusammensitzen in unserem Vereinslokal bei gutem Essen, Kaffee und Kuchen. Insgesamt waren etwa 160 Gäste zusammengekommen.

Der Schützenverein Brochenzell würde sich sehr freuen, wenn unser diesjähriges „Humpisschiessen“, bei der Gemeinde auch so großen Anklang finden würde. Wir laden jetzt schon alle recht herzlich dazu ein.