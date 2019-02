18 Listenplätze sind vergeben

Die CDU Meckenbeuren hat vor Kurzem ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai nominiert. Der Ortsverband hat in diesem Jahr 18 Bewerber auf seine Liste aufgestellt, Berthold Bucher tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an, heißt es in einem Schreiben der CDU.

Die Mitgleider wählten zunächst Frank Spleiß (Geschäftsführer der CDU Tettnang) zum Versammlungsleiter. Anschließend wurden Schriftführer, Wahlkommission, Teilnehmer zur Mitunterzeichnung der Niederschrift und Vertrauenspersonen gewählt. Das Aufstellungsverfahren in alphabetischer Reihenfolge wurde einstimmig beschlossen. Nach einer kurzen Vorstellung der Kandidaten wurde über diese in geheimer Wahl abgestimmt.

„Wir haben erfahrene wie junge Bewerberinnen und Bewerber aus den unterschiedlichsten Ortsteilen und Berufsbildern. Jetzt ist es an den Wählerinnen und Wählern, mit ihrer Stimmabgabe zu zeigen, wie wertvoll die Arbeit im Gemeinderat für Meckenbeuren ist“, sagte Ortsvorsitzende Angela Stofner.

Eine offizielle Kandidatenvorstellung findet am 6. Mai ab 19 Uhr in der „Ranch“ in Weiler statt. Auch der Kandidat für das Europäische Parlament, Norbert Lins MdEP, wird seine Arbeit und Ziele dann vorstellen.