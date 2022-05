18 Jugendliche haben sich konfirmieren lassen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

18 Jugendliche aus der evangelischen Kirchengemeinde Meckenbeuren wurden an den beiden Sonntagen 15. und 22. Mai von Pfarrer Peter Steinle in Festgottesdiensten auf der Kirchwiese konfirmiert. In seiner Predigt verglich Pfarrer Steinle das Leben mit einem Bild, das ganz unterschiedlich wirkt, je nach dem, ob man es nur mit einem Reißnagel an die Wand hängt oder ob man es in einen kostbaren Goldrahmen stellt. Ein solcher wertvoller Rahmen für das eigene Leben könne der christliche Glaube sein: „Wir gewinnen im Vertrauen auf Gott mehr Hoffnung, mehr Zuversicht, ja: mehr Lebensqualität!“, zeigte sich Pfarrer Steinle überzeugt: „Einen solchen wertvollen Goldrahmen haben wir im Konfi-Unterricht zwei Wochen lang aus Holz gebaut und ein Jahr lang in Gedanken erarbeitet. Den bekommt ihr heute für euer ganzes Leben. Er soll euch Glanz und Stabilität geben!“

Die Jugendlichen trugen ihre eigenen Gedanken und Glaubensüberzeugungen vor: „Ich glaube, dass man im Himmel eine unendliche Liebe erfährt und nur noch glücklich ist. Die schlimmste Strafe dabei ist, dass man seine gesamten Fehler vor seinem geistigen Auge sieht“, sagte ein Konfirmand, und ein anderer ergänzte: „Ich denke nicht, dass im Himmel noch Handys und Spielekonsolen wichtig sind, sondern einfach die schöne Erinnerung an das Leben auf der Erde.“ Ein Chor aus Eltern und Patinnen sang für die neu Konfirmierten das Segenslied „Geh unter der Gnade“.