18-Jährige fährt in Meckenbeuren auf BMW auf

Eine verletzte Person und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr auf der K 7725 bei Meckenbeuren ereignete. Eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin, die am Montag gegen 7.50 Uhr auf der K 7725 bei Meckenbeuren in Richtung Tettnang unterwegs war, hat laut Polizei zu spät erkannt, dass ein vor ihr fahrender 24-jährige BMW-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste. Sie fuhr auf. Bei dem Unfall wurde der 24-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro, am BMW ein Schaden von rund 8000 Euro. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.