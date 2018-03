163 Reiter messen sich zwei Tage lang

Der Reitverein Meckenbeuren-Madenreute veranstaltet am Samstag und Sonntag ein zweitägiges Reit- und Springturnier. Es haben sich 163 Reiter mit 344 Pferden angemeldet. Am Samstag finden Jungpferde Springprüfungen der Klasse A*, A** und L sowie ein Fehler-Zeitspringen der Klasse A* statt mit insgesamt 193 Starts. Am Sonntag sind es in den Fehler-Zeitspringen der Klasse A**, L und M* insgesamt 273 Starts. Beginnen wird des Turnier am Samstag um 8 Uhr und die letzte Prüfung startet um 15.30 Uhr, am Sonntag beginnen wir auch um 8 Uhr wobei das letzte Springen der Klasse M* um 14.30 Uhr beginnt.