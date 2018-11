1600 Weihnachtssäckchen für Kinder in Temeswar

Auch in diesem Jahr läuft die Weihnachtssäckchen-Aktion für Kinder in Temeswar auf Hochtouren. „Es geht in vollen Zügen weiter“, zerstreut Marieluise Rupp etwaige Befürchtungen, die nach dem Tod von Pater Berno als Initiator der Aktion aufgekommen sein könnten. Hatte es mit 1700 Säckchen im Vorjahr gar einen „Rekord“ gegeben, so dürfen sich 2018 rund 1600 Buben und Mädchen in der rumänischen Großstadt auf die Gaben hiesiger Schul- und Kindergartenkinder (und ihrer Eltern) freuen. Was den langjährigen Durchschnittswert, der zwischen 1400 und 1500 pendelt, weit übertrifft.

Umso wichtiger ist es Marieluise Rupp, der großen Helferschar rund um Susanne Kieninger, Gudrun Weißenrieder sowie Elfriede und Paul Leiprecht von Herzen zu danken. Das vielfältige wie enorme Engagement beginnt bei den Frauen, die die Säckchen nähen und mit einer Kordel versehen. Es reicht über die Bestückung in Schulen und Kindergärten bis zum Transport, der nächste Woche mit einem Großfahrzeug über die Bühne geht.

Zuvor ist noch die Überprüfung der Säckchen angesagt, die Marieluise Rupp mit vielen anderen Helfern vornimmt. Was notwendig ist, wie sie schildert, da nicht alle Behältnisse in der Weise gefüllt sind, wie es in der Vorlage empfohlen wird. Seife, Shampoo, Malsachen, Schokolade, Süßigkeiten und vielleicht noch eine Spielfigur: Die Liste ist konkret, und doch muss die tatsächliche Mischung schon mal nachgebessert.

In Temeswar hatte sich 2017 erstmals Pater Martin seitens der Salvatorianer um die Verteilung in Kindergärten und Schulen gekümmert. Er tut dies auch in diesem Jahr - im engen Zusammenspiel mit der Caritas vor Ort, die sich an der Verteilung an den Schulen und Kindergärten beteiligt.

Initiiert und organisiert hatte Pater Berno die Aktion vor einem Vierteljahrhundert. Seither bemalen und füllen Kinder aus dem Bodenseekreis und dem Kreis Ravensburg die Säckchen.

Ähnlich lange stellen die Kleiderlieferungen nach Rumänien eine wertvolle Unterstützung dar, die nichts an Bedeutung verloren hat: Der Erlös aus dem Verkauf in Second-Hand-Läden in Temeswar fließt in die Suppenküche der Caritas in der zweitgrößten Stadt Rumäniens (310 000-Einwohner).

Wie Marie-Luise Rupp erläutert, hätten allein in den vergangenen vier Wochen drei Transporte mit Kleidung und Lebensmitteln von Meckenbeuren aus die 1200 Kilometer nach Temeswar auf sich genommen.