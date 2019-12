150 Läufer joggen für den guten Zweck

„Opa sponsort!“ ruft die kleine Emma, holt sich den begehrten Stempel auf ihrer Laufkarte und entschwindet erneut in den Brochenzeller Wald. Auf über zehn Runden wird sie es am Ende bringen. Dabei hat die Sechsjährige unterwegs auch mal die ein oder andere Abkürzung eingebaut hat, wie ihre Mutter Jenny Berlinger lachend erzählt. Die beiden gehören zu den 150 Teilnehmern des Christbaumlaufs des VfL Brochenzell, der am Samstagmittag zum 19. Mal stattfand.

Eine Strecke von 1,7 Kilometern musste dabei bewältigt werden. Weihnachtlich geschmückte Tannenbäume und Pfeile aus Sägespänen wiesen den Läufern den Weg. Wie die Distanz überwunden wurde, war dabei zweitrangig. Egal ob laufend, joggend, mit oder ohne Nordic Walking Stöcke – „jede Runde zählt“ lautete die Devise. Denn der Erlös des Sponsorenlaufes soll an soziale Organisationen gehen. Die Spendengelder sollen in diesem Jahr zu gleichen Teilen an den neu gegründeten Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee- Oberschwaben“ und die Aktion „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes gehen, wie Petra Spornik, Vorsitzende des VfL Brochenzell, erklärt.

Zur Freude der Vereinsvorsitzenden hat sich der Kreis der Unterstützer aus den Reihen der Meckenbeurer Handwerksbetriebe noch erweitert. Waren es im letzten Jahr bereits zwölf Firmen, die den Christbaumlauf mit einer großzügigen Spende unterstützten, sind es in diesem Jahr bereits 20. „Wir haben gehofft, dass wir zum 20. Jubiläum des Christbaumlaufes nächstes Jahr auch 20 Betriebe zusammen haben, aber nun sind es schon jetzt so viele Firmen,“ freute sich Volker Pechar (Vermessungsbüro Pechar), der all die Betriebe rekrutiert hat. Sie alle haben sich verpflichtet, pro gelaufener Runde 20 Cent zu zahlen. Was pro Runde schon vier Euro bedeutet. Da am Samstagmittag insgesamt 630 Runden absolviert wurden, steuern allein die Meckenbeurer Handwerksbetriebe 2520 Euro zum Gesamtergebnis bei. Wie hoch dieses ausfallen wird, steht nach Auszählung der 150 Laufkarten und der Abrechnung des Verpflegungsstandes, der vom Orga-Team des Vfl Brochenzell bewirtet wurde, noch aus. Ob es an das Rekordergebnis von 4400 Euro des vergangenen Jahres heranreichen kann, wird sich dann zeigen.

„Es ist eine tolle Idee. Ich freue mich, wenn so viele Leute freiwillig an so einer Aktion teilnehmen. Unser Leitbild ist: wir alle erleben immer wieder schöne Momente in unseren Vereinen, aber diese werden erst zu besonderen Momenten, wenn diejenigen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, auch etwas davon haben,“ erklärte Bernhard Wagner, Vorsitzender des Vereins „Musik hilft Menschen“. Gerade erst konnten sie in einer ersten Hilfsaktion einer jungen Krebspatientin einen Besuch im Freizeitpark ermöglichen. „Das zahlt keine Krankenkasse oder Sozialdienst“, so Wagner. Auch Meckenbeurens Bürgermeisterin Elisabeth Kugel, die selbst mitlief, freute sich über den Erfolg des Christbaumlaufes. „Es ist schön, dass es durch die Vernetzung des VfL Brochenzell gelingt, so viele Menschen hierher zu locken,“ freute sich die Bürgermeisterin.