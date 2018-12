150 Familien beteiligen sich an der Herbergssuche

In Brochenzell hat am Samstagabend in der nur mit Kerzen ausgeleuchteten Kirche ein feierlicher Rorate-Gottesdienst mit der Segnung und Aussendung von 17 Marienbildern stattgefunden. Die Bilder verbleiben jeweils für einen Tag in einer Familie und werden in den nächsten neun Tagen an andere Familien weitergereicht, wie die Kirchengemeinde mitteilt. . Auf diese Weise findet Maria vor dem heiligen Abend in 150 Familien eine Herberge. In diesem Jahr ist auch die Grundschule beteiligt. Pfarrer Josef Scherer rief die Gläubigen dazu auf, Maria und Jesus eine Herberge im Herzen zu bieten. Der Kirchenchor umrahmte den Gottesdienst mit adventlichen Liedern. Fotos: Wilhelm Amann