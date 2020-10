13 000 Euro Schaden bei Autounfall

Erheblicher Schaden ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr entstanden, als ein 19-jähriger Autofahrer aus der Van-Beethoven-Straße in Meckenbeuren in die Hauptstraße einbiegen wollte und dabei eine in Richtung Friedrichshafen fahrende Autofahrerin übersah. Bei dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden von etwa 13 000 Euro. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.