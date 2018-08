Zu einem Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro ist es am vergangenen Mittwoch gegen elf Uhr vormittags am Oskar-von-Miller-Platz gekommen. Ein 51-jähriger Audi-Lenker fuhr vom Parkplatz auf die Schillerstraße ein, übersah hierbei jedoch einen von rechts kommenden 89-jährigen Opel-Fahrer und kollidierte mit diesem.