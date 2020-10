13 Buben und Mädchen feiern in St. Jakobus ihre Erstkommunion

Mit einem halben Jahr Verspätung haben am vergangenen Wochenende 13 Kinder in Brochenzell ihre erste Kommunion gefeiert. Wegen der Corona-Bedingungen beging ein Teil am Samstag und der andere Teil am Sonntag das große Fest. „Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen“ war das Motto der Feier. Gemeindereferentin Martina Andric erklärte, dass es neben den bekannten Brücken auch andere Brücken gibt. So berichte etwa das Alte Testament vom Regenbogen, der als Brücke zwischen Gott und den Menschen gelte. Eine weitere Brücke wurde geschlagen, als Gott seinen Sohn zu den Menschen sandte. So sei die heilige Kommunion eine Brücke zwischen Himmel und Erde. In einem Szenenspiel machten die Kinder deutlich, wie wichtig nach einem Streit ein Brückenbauer sei, der eine Brücke zwischen den Streitenden baut. Musikalisch wurden die Gottesdienste durch die Schola begleitet. Pfarrer Josef Scherer und Gemeindereferentin Martina Andric bedankten sich bei den fünf Gruppenleiterinnen mit Präsenten. Das Fest klang draußen mit einem Ständchen der Musikkapelle Brochenzell aus. Weitere Fotos unter www.se-meckenbeuren.de/jakobus.